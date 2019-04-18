الوداد البيضاوي يسقط أمام حسنية أغادير

18 أبريل 2019 - 07:22 م

سقط فريق الوداد البيضاوي أمام مضيفه حسنية أغادير، بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المغربي.

ورغم الخسارة، ظل الوداد متربعا على الصدارة برصيد 52 نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام حسنية أغادير.

في المقابل، ارتفع رصيد أغادير، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته أمام أولمبيك آسفي، إلى 36 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح تامر صيام التسجيل لمصلحة أغادير في الدقيقة 38، قبل أن يضيف كريم بركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وتكفل النيجيري ميشائيل باباتوندي بتسجيل هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 68.