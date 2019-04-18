  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:05 م
بحث متقدم
الاهلى وبيراميدز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز

احتجاجات الجزائر

الرئاسة الجزائرية تدعو لجلسة حوار الإثنين المقبل

أرشيفية

مفاجأة عن قيمة غرامة الممتنعين عن التصويت في«الدستور»

احتجاجات السودان

تصاعد الاحتجاجات في السودان لتسليم السلطة لمدنيين

حسين مطاوع

داعية سلفي: حزب النور يسير على نهج الإخوان

عبدالله رشدي وخالد منتصر

«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

الذهب يصعد والدولار يتراجع

لهذه الأسباب.. أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى خلال 5 أشهر

حادث قطار كفر الشيخ

بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن

رونالدو وصلاح

«رونالدو» غاضبًا: «صلاح» هو الحل

مطار القاهرة

طائرة تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة.. ومصدر يكشف السبب

الوداد البيضاوي يسقط أمام حسنية أغادير

الرياضة

حسنية اغادير
حسنية اغادير

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام حسنية أغادير

#

الزمالك يبحث عن مصالحه جماهيره على حساب "أغادير"

#

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وحسنية أغادير

#

تعديلات في الزمالك أمام حسنية أغادير

المصريون

الوداد

حسنية اغادير

سقط فريق الوداد البيضاوي أمام مضيفه حسنية أغادير، بهدفين مقابل هدف، اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المغربي.

ورغم الخسارة، ظل الوداد متربعا على الصدارة برصيد 52 نقطة، متفوقا بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة أمام حسنية أغادير.

في المقابل، ارتفع رصيد أغادير، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته أمام أولمبيك آسفي، إلى 36 نقطة في المركز الثالث.

وافتتح تامر صيام التسجيل لمصلحة أغادير في الدقيقة 38، قبل أن يضيف كريم بركاوي الهدف الثاني في الدقيقة 59، وتكفل النيجيري ميشائيل باباتوندي بتسجيل هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 68.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. بيراميدز يتقدم على الأهلي بهدف «كينو»
» إصابة 9 أشخاص إثر انقلاب أتوبيس بأوسيم
» تفاصيل الإيقاع بشبكة دعارة «فرحانة» ببولاق الدكرور
» «حماس» تنفي تشكيل «لجنة» لإدارة قطاع غزة
» ارتفاع حصيلة قتلى معارك طرابلس إلى 205
» بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ونابولي
» النجم الساحلي بطلًا لكأس زايد على حساب الهلال السعودي
» ننشر بالأسماء مصابي حادث قطار كفر الشيخ
» طائرة تهبط اضطراريًا بمطار القاهرة.. ومصدر يكشف السبب
» إصابة 32 شرطيًا في أعمال شغب في مباراة بالدوري المغربي
» العراق يتوصل لاتفاق تعاون أمني واستخباراتي مع السعودية

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:00 ص

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان