أهالي مطروح سيخرجون عن بكرة أبيهم للمشاركة في الاستفتاء الدستوري

18 أبريل 2019 - 07:20 م

قال النائب سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة، أن أهالي مطروح أعلنوا دعمهم الكامل للتعديلات الدستورية وسيخرجون عن بكرة أبيهم لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وإعلان دعمهم للاستقرار ولاستكمال مسيرة الإنجازات والبناء

وأوضح العميري في تصريح له، أن المشاركة في التعديلات الدستورية بشكل كبير هي رسالة للداخل والخارج وهي دعم للوطن، وللرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي استطاع أن ينتشل الدولة المصرية من مرحلة اللادولة لدولة تحظى باحترام جميع الدول، واستعادة علاقة مصر على كافة الأصعدة سواء العالمية أو الإقليمية أو الإفريقية، بالإضافة لكم المشاريع القومية التي لا حصر لها والتى لا ينكرها إلا جاحد.

وأشار نائب مطروح، إلى أن المشاركة في التعديلات الدستورية بكثافة هي رسالة من أبناء مطروح للدولة بأن حراس مصر الغربية على عهدهم ووعدهم في دعم استقرار الدولة، مؤكدا أن مطروح على ثقة في القوات المسلحة ودورها الوطني.

وتابع أن أبناء محافظة مطروح سيضربون المثل كعادتهم في الذهاب بقوة إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بفاعلية في التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الله يحفظ مصر برجالها المخلصين الشرفاء.