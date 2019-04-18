«حضن الفنانين»يفجر خناقة عنيفة بين«منتصر» و«رشدي»

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خالد منتصر

عبدالله رشدى

فنانين

حشن

تسبب منشور للداعية الإسلامي الشيخ عبدالله رشدي، بشأن احتضان المرأة لفنان أو العكس، أزمة مع الكاتب الدكتور خالد منتصر.

وكتب «رشدي» عبر حسابه على «فيسبوك» :« يحرم على المرأة أن يمسها من لا يحل لها، سواء كان فَنَّاناً أم غَنَّاماً،فالله لم يبح للنساء أن يَحْتَضِنَهُنَّ الفَنَّانون».

ليرد عليه "منتصر"، قائلًا :« سؤال لو كان اشتراها من سوق الجواري من 1400 سنة أو سباها في الحرب كنت فضيلتك وافقت وكان الوضع حلال الحلال ، وساعتها ماكانش حيبقي حضن بس ؟؟!، زي ماوافقت علي زواج الطفلة ذات الست سنوات بشرط أن تكون مربربة !!؟،وأعتقد انك ممكن ترحب وتوافق بالموقف ده بس بشرط تطبيق رضاع الكبير المسموح به شرعاً لحين حسم الخلاف البسيط هل هو رضاع من الحلمة أم من الإناء !».

ولكن الداعية عبدالله رشدي لم يتوقف ورد في منشور مطول على كلام "منتصر" وسط تفاعل كبير من المتابعين، وكتب :« رداً على الدكتور خالد منتصر:

1/الجواري انتهوا من زمان، ومعندناش في الإسلام حاجة تبيح الأحضان بين واحدة وواحد مش زوجها تحت أي بند، والمفروض إن حضرتك تكون فاهم دا وتساعد الشباب على الفضيلة والالتزام بدينها، لأن حضرتك مش كاهن ولا معاك تفويض إلهي علشان تحلل الحضن اللي بيسموه بريء!

2/أما الزواج فأنا فاكر قلت لك قبل كدا إن ملوش سن محدد، دا عادات وتقاليد، بشرط عدم الضرر على البنت أو الولد، والطفلة المربربة دي من كلام بحيري مش كلامي، لأن معندناش معاشرة أطفال في الإسلام.

3/ورضاع الكبير دا حالة فردية وكانت من الإناء وانتهت خلاص بنص الحديث، فمفيش حاجة اسمها واحدة ترضع زميلها في الشغل زي ما بترضع طفلها كدا، لأن المعتمد في التراث الإسلامي عكس كدا تماماً وبنص الحديث!

4/ولو عندك مشكلة مع السبي، فالسبي موجود قبل الإسلام بصور عنيفة، في كل الحضارات والديانات، يعني مش الإسلام اللي اخترعه، وفضل العالم كله يمارسه لغاية 100 سنة فاتت!

والإسلام كان بيتعامل بالواقع الموجود معاملةً بالمثل، ومع ذلك كان أول دين يحث على عتق الرقاب، وأول دين يضع نظام إنساني ويعترف بحقوق السبي!

5/ياريت تقرأ كلام الكتاب المقدس اللي بيقول: " و إذا رأيت في السبي امراة جميلة الصورة و التصقت بها و اتخذتها لك زوجة، فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسها و تقلم أظفارها"

ومعاه النص دا كمان من الكتاب المقدس: "حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح و فتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير و يستعبد لك"

6/أنصحك تقرأ النصوص دي بعناية هتعرفك كتير عن السبي، وحاول يا دكتور تجتهد في مجالك أفضل، بدل ما تتكلم في اللي متعرفوش فتقع في تناقض رهيب، وتظهر للناس بصورة وكأنك كاره لدينه ومتهكم عليه!

واختتم كلامه قائلًا :« وطبعاً إحنا كلنا عارفين إنك مش كدا». 


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