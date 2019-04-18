سامح شكري يؤكد دعم مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال

18 أبريل 2019 - 07:15 م

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، أحمد عيسى عوض وزير الخارجية الصومالي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن عددٍ من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وأشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن الوزير استهل اللقاء بالترحيب بنظيره الصومالي، مؤكداً على دعم مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال الشقيق، ومعرباً عن الأمل في استمرار حالة الهدوء التي سادت خلال العامين الماضيين.

كما نوه إلى حرص مصر على تقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة الفيدرالية في مقديشيو، انطلاقا من رؤية مصر بأهمية وحدة وتكامُل أراضي الدولة الصومالية، فضلاً عن دعم عملية بناء المؤسسات الوطنية، وكذا استعداد مصر لتطوير دعمها للصومال الشقيق وفقاً لأولوياته، فضلاً عن رغبة مصر في تعزيز التبادل التجاري بين البلديّن.

كما تناول الاجتماع دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في نقل الخبرات وبناء الكوادر الصومالية، حيث قدَّمت مصر عبر تلك الوكالة والجهات الأخرى بالدولة عشرات المنح الجامعية سنوياً، بما في ذلك منح من جانب الأزهر الشريف، إضافةً إلى دورات تدريبية كثيرة للكوادر الصومالية في مختلف المجالات، خاصةً في الصحة والتعليم والأمن.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، فقد بحث الوزيران العديد من القضايا حيث تم تبادُل الرؤى لاسيما بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الأفريقي، وكذا أمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب ومستقبل عمليات حفظ وإحلال السلام في الصومال الشقيق.

وقد حرص وزير الخارجية الصومالي على تأكيد تثمين الصومال للعلاقات بين البلديّن، والتقدير لدور مصر وما تواصله من جهود في دعم بلاده وتقديم كافة أوجه المساندة، معرباً عن تطلعه لتطوير تلك العلاقات ومواصلة التنسيق والتشاور.

هذا، وفي نهاية المباحثات، تم التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم تتضمن إنشاء آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية في البلديّن، وإنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلديّن، والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلديّن.