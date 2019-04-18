استقالة رئيس أكبر تنظيم نقابي في الجزائر

قدم الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، اليوم الخميس، استقالته رسميا لمكتب المركزية النقابية بعد 22 سنة كاملة قضاها على رأس النقابة.

وجاءت استقالة سيدي السعيد من رئاسة أكبر تنظيم نقابي حكومي في الجزائر عقب مظاهرات حاشدة في اليومين الأخيرين، قادها مئات العمال الجزائريين بالقرب من مقر المركزية النقابية، مطالبين باستقالته.

وأفادت قناة "الشروق نيوز" الجزائرية بأن استقالة سيدي السعيد من أمانة المركزية النقابية جاءت على خلفية الاتهامات التي وجهت له بالتآمر ضد مصالح العمال.

ومنذ بدء الحراك الشعبي في الجزائر في 22 فبراير كان اسم سيدي السعيد من أكثر الأسماء المطالبة بالرحيل من قبل المتظاهرين الجزائريين، من خلال لافتات وشعارات اعتبرته واحدا "من أوجه رموز نظام بوتفليقة ومن رموز الفساد".

وكان المستقيل من أكبر الداعمين للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة طوال فترة حكمه، وأعلن دعمه لترشح الرئيس لولاية خامسة.

وتولى عبد المجيد سيدي السعيد رئاسة الأمانة العامة للاتحاد العام للعمال الجزائريين سنة 1997، خلفا للراحل عبد الحق بن حمودة الذي اغتاله مسلحون أمام منزله بسبب مواقفه المناهضة لمجازر وفكر الجماعات التي قتلت أزيد من 250 ألف جزائري خلال ما عرف بـ"العشرية السوداء" في تسعينيات القرن الماضي.