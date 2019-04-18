لهذه الأسباب.. أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى خلال 5 أشهر

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أسعار الذهب تتراجع خلال التعاملات المسائية

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تعاملات اليوم

هبطت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية ديسمبر الماضي، وذلك بواقع 8 جنيهات، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا ورواجًا بسوق المشغولات الذهبية نحو 609 جنيهات.

ولليوم الرابع على التوالي، يشهد سوق المشغولات الذهبية انخفاضًا ملحوظًا في أسعاره، حيث فقد نحو 16 جنيهًا من قيمته، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 609 جنيهات، وجرام الذهب 24 سجل 696 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 407 جنيهات.

وبلغت أسعار الأوقية العالمية 1272 دولارًا صباح اليوم، فيما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 4872 جنيهًا.

نادي نجيب، السكرتير العام لشعبة المشغولات الذهبية بالغرف التجارية، قال إن «تراجع أسعار الذهب جاء بعد طرح كميات كبيرة منه في السوق، وعقب كل طرح يحدث ضغوط، وبالتالي يترتب على ذلك انخفاض في الأسعار».

وأضاف لـ«المصريون»، أن «سعر الأوقية عالميًا تراجع بشكل كبير، فقد وصل سعرها نحو 1272»، موضحًا أن «التراجع نتج عنه تراجع أسعار المشغولات الذهبية».

وتوقع نجيب على ضوء تراجع أسعار الذهب أن يكون هناك إقبال كبير من جانب المواطنين على الشراء، متابعًا: «هيسعوا لشراء ما تم بيعه، فهم بعوه بأسعار مرتفعه ومن ثم سيحققوا مكاسب».

وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إنه نتيجة للتقلبات الموسمية والعرض والطلب يحدث انخفاضًا وارتفاعًا في أسعار الذهب، مضيفًا: "العرض والطلب ليس العامل الأساس في انخفاض الأسعار".

وأضاف «الدمرداش» لـ«المصريون»: «هناك إقبال حاليًا على أسعار الدولار؛ نتيجة انخفاض أسعاره»، مشيرًا إلى أن «ذلك يترتب عليه انخفاض أسعار الذهب؛ لأنه لا يوجد إقبال عليه».

الخبير الاقتصادي رجح أنه بعد انخفاض أسعار الذهب، سيبحث الكثير عن الفرص الاستثمارية الأفضل، ما سيجعلهم يتجهون إلى ىشراء الذهب، وبالتالي سينتج عن ذلك تراجع أسعار الدولار.

وتابع: «البعض يتجه للذهب ويستخدمه كمخزن آمن مقارنة بالدولار والعملات الأخرى، حيث إن نسبة المخاطرة تكاد تكون صفر».

من جانبها، توقعت شعبة المشغولات الذهبية، ارتفاع مبيعات الذهب، خلال الأشهر المقبلة على عكس الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، تزامنًا مع اقتراب عيدي القيامة والفطر.

وتخضع أسعار الذهب، للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليًا في الوقت الحالي هو «منجم السكري».

وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام .2017

وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 4% خلال الفترة من يناير حتى يونيو من العام الماضى 2018.

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