» النجم الساحلي بطلًا لكأس زايد على حساب الهلال السعودي

18 أبريل 2019 - 07:08 م

توج فريق النجم الساحلى التونسي، بلقب بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الفوز على الهلال السعودي في المباراة النهائية بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «هزاع بن زايد».

وحصل النجم الساحلى على لقب البطولة العربية للمرة الأولى فى تاريخه على حساب الهلال السعودى الذى توج بها فى السابق مرتين، ليمنح التفوق للكرة الأفريقية على حساب أسيا.

وحصل نادي النجم الساحلى على 6 ملايين دولار أى قرابة 100 مليون جنيه مصرى قيمة الفوز بالبطولة، بينما حصد نادى الهلال السعودى على جائزة الوصيف وقدرها 2.5 مليون دولار ما يوازى 40 مليون جنيه مصرى.