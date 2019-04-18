روسيا تحذر المجتمع الدولي من التدخل في السودان

حذرت روسيا، اليوم الخميس، المجتمع الدولي من مغبة التدخل في شؤون السودان الداخلية، معتبرةً أن مجلس الأمن الدولي "لا يملك حق مناقشة التحول" الذي يشهده هذا البلد العربي.

جاء ذلك بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم"، عن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع للمجلس حول السودان.

وقال بوليانسكي، إن المجلس لا يملك الولاية ولا الصفة لمناقشة تطور العمليات السياسية في هذا البلد.

وعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، اجتماعا حول الوضع على الحدود بين السودان وجنوب السودان.

وقال الدبلوماسي الروسي "بصراحة، بعد أن تحدث عدد من الزملاء، تكوّن لدينا انطباع ثابت بأنهم نظروا خطأً إلى اجتماع اليوم (الأربعاء)، فهم نظروا أولا وقبل كل شيء، إليه باعتباره فرصة لمناقشة الوضع الداخلي في السودان. نعتقد أن هذا غير صحيح على الإطلاق".

وأشار بوليانسكي، إلى أن مجلس الأمن "لا يملك تفويضا لمناقشة تطور العمليات السياسية في السودان".

وشدد على أهمية "تجنب أي بيانات وإجراءات يمكن تفسيرها بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للسودان، ونحث جميع الزملاء في المجلس على أخذ ذلك بالحسبان".

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، بالاشتراك مع حكومة مدنية، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.