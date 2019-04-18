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بين "التعليم" و"ICDL"

اتفاقية تعاون لتدريب المعلمين على أحدث المهارات التكنولوجية

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محمود أبو سعد

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وقع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقية تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة ICDL Arabia ؛ لدعم الوزارة في بناء القدرات والكفاءات الرقمية والتكنولوجية لدى كوادرها التعليمية، وتدريب المعلمين لحصولهم على شهادة ICDL Teacher وفقًا للمعايير الدولية.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، وحبيبة عز مستشار الوزير للتعليم الفني، وجميل عزو المدير العام الإقليمي لمؤسسة ICDL Arabia ، وأحمد صقر المدير المحلي للمؤسسة.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى اهتمام القيادة السياسية والوزارة بتقديم خدمة تعليمية متميزة من خلال معلم ذو فكر جديد ومتميز، وهناك خطة تنفذها الوزارة حاليًا لتدريب المعلمين وتسليحهم بالمهارات التكنولوجية والتي تتطلب مهارات تتطابق مع متطلبات سوق العمل والعملية التعليمية الحديثة والثورة الصناعية الرابعة، وكذلك توفير بنية تحتية تكنولوجية تساير الأنظمة التعليمية المتطورة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عمر إن هذا البروتوكول يهدف إلى تفعيل استخدام التكنولوجيا في التعليم، وتدريب المعلمين الجدد على أحدث مهارات القرن الحادي والعشرين وحصولهم على شهادة تقيس مهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمهارات الأكاديمية.

وأشار إلى أن الشهادة التي تطلقها الوزارة اليوم "شهادة المعلم" تعد امتدادًا لبروتوكول 2018 والذي تم توقيعه مع ICDL Arabia وهى شهادة فريدة متخصصة للمعلم المصري بمعايير دولية لأول مرة تطلق في الوطن العربي وفق توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني واستغرق إعدادها عام كامل لنصل لمثل ذلك المحتوى المتميز الذى سيعد المعلمين الجدد لامتلاك المهارات التى تدعم منظومة التعليم الجديدة وخطة بناء الإنسان المصرى التى بدأت الدولة فى تنفيذها بالفعل.

من جهته قال جميل عزو إن هذه المبادرة تأتي اتساقًا مع التوجه الجديد للوزارة؛ بهدف نشر شهادة الـ ICDL لتدريب المعلمين على أساسيات الكمبيوتر والإنترنت وإدارة الـ office ، وكذا أساسيات الأمن السيبراني، والحوسبة والمهارات التكنولوجية الحديثة، فضلًا عن كيفية أن يدير المعلم الصف بطريقة آمنة في استخدام التكنولوجيا، وغيرها من المهارات".

وأضاف عزو، أن البروتوكول يتضمن تقديم المؤسسة منح تدريبية للطلاب على أحدث البرامج التكنولوجية والتي تصل إلى 10 مقررات يرغبون في دراستها والحصول على شهادة معتمدة دوليا من ICDL .

 


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