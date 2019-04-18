"الهجرة" تخصص خطوطًًا ساخنة للتواصل مع المصريين بالخارج خلال الاستفتاء

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خصصت وزارة الهجرة خطوطًا ساخنة لغرفة العمليات، التي وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد بتشكيلها في مقر الوزارة أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري، لمتابعة عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، وكذلك لتلقي أي استفسارات أو شكاوى ترد من الناخبين على مدار الساعة.

وتم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: ([email protected] )،  وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة، كما تم تجهيز غرفة العمليات بكافة أجهزة الاتصال للربط بالصوت والصورة بين الغرفة مقار البعثات الدبلوماسية المصرية إلكترونيًا مع الغرفة، التي يتم تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم.

ومن جانبها، صرحت وزيرة الهجرة أن مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاستفتاء هو دليل قاطع على أنهم جزء من هذه الدولة، وطبقا للدستور المصري، فهناك مادة بكاملها تتحدث عن دور المصريين بالخارج وضرورة مشاركتهم بكل الاستفتاءات وكل الانتخابات التي تحدث على أرض مصر، فلابد من ممارسة حقهم الدستوري.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المشاركة ستظهر الصورة الإيجابية لمصر والمصريين بالخارج، مؤكدة على حرص الحكومة على ضمان سير عملية الاستفتاء بسهولة ويسر، وتذليل العقبات التي تواجه المصريين بالخارج عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجهم، بما يضمن خروج هذا الاستفتاء في صورة مشرفة تليق بمصر الجديدة وشعبها العظيم.

وخلال المؤتمر الصحفي لإعلان الجدول الزمني لإجراء الاستفتاء، كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قد أكد أن المصريين بالخارج أثبتوا أنهم خير سفراء لبلدهم في العالم، لذلك فهم مدعوون للمشاركة في رسم مستقبل بلدهم والمشاركة في الاستفتاء على تعديلات بعض المواد في الدستور.


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