مصر والصومال تبحثان الوضع بالسودان

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خالد الشرقاوي - متابعات

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عقدت مصر والصومال، اجتماعا وزاريا، اليوم الخميس، بالقاهرة، لبحث عدة ملفات، في مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان، وأمن منطقة البحر الأحمر.

وقالت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري، عقد الخميس اجتماعا مع نظيره الصومالي أحمد عوض، الذي يجري حاليا زيارة لمصر غير محددة المدة، ناقشا خلاله عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ووفق البيان "تم تبادُل الرؤى بين الجانبين، لاسيما بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومنطقة القرن الإفريقي، وأمن البحر الأحمر، بالإضافة إلى جهود مكافحة الإرهاب ومستقبل عمليات حفظ وإحلال السلام في الصومال"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضح البيان أنه "في نهاية المباحثات، تم التوقيع على مذكرات تفاهم تتضمن إنشاء آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيري خارجية البلديّن، وإنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلديّن".

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

ويشهد القرن الإفريقي، الذي يتألف من دول الصومال، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإريتريا، اضطرابات وصراعات داخلية، وأخرى بين دوله، ومحاولات لإتمام السلام والمصالحة، بحسب تقارير صحفية.

كما توجه عواصم عربية اتهامات لطهران بتهديد الملاحة في البحر الأحمر، وهي تهم عادة ما تنفيها إيران التي تشهد علاقاتها توترا حادا مع عواصم خليجية لاسيما الرياض وأبوظبي.


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