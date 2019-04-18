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لتصنيع عدادات الغاز

"العصار" و"الملا" يشهدان توقيع بروتوكول تعاون مع شركة "إيجاس"

الحياة السياسية

غاز
غاز

محمود أبو سعد

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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس طارق الملا وزير البترول توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" فى مجال إنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وذلك للتعاون.

ويهدف هذا البروتوكول إلى التعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية (مصنع 45 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والعاملة فى مجال إنتاج وصيانة عدادات الغاز وشركة "إيجاس" لتطوير وإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع والمجهزة أن تكون عدادات ذكية طبقأ لأحدث المواصفات العالمية لعدادات الغاز.

 وبموجب هذا البروتوكول تقوم وزارة الإنتاج الحربي بتصنيع عدادات الغاز مسبوقة الدفع والذكية وتقديم الدعم الفني المطلوب في مراحل التشغيل وإعداد دورات تدريبية مكثفة للقائمين على مراحل التشغيل بشركة "إيجاس" ، وتبادل الخبرات الفتية والتكنولوجية والمعلومات الخاصة بإنتاج العدادات.

وقد أوضح "الملا" أن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون مع الشركات المصرية من أجل دعم وتشجيع وتنمية الصناعات والمنتجات المحلية ، حيث يتم الاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي في مجال إنتاج عدادات الغاز لتلبية احتياجات الشركة القابضة للغاز من عدادات الغاز الطبيعي مسبوقة الدفع والذكية إلى جانب تطوير منظومة قياس استهلاك الغاز وتقليل الفاقد من الاستهلاك للنهوض بصناعة العدادات بما يطابق المواصفات الفنية المطلوبة ، حيث تشمل العدادات التى سيقوم الإنتاج الحربي بتوريدها لشركة "إيجاس" جميع متطلبات التشغيل من الـ(soft ware- hard ware ) على أن يكون الـ (soft ware ) الخاص بالعداد مجهز للتخاطب مع أى عداد آخر.


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