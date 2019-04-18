قائمة "زعيم الثغر" استعدادا لمواجهة المقاصة

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أعلن جهاز الاتحاد السكندري، بقيادة حلمي طولان، قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة مصر المقاصة، والمقررة غدًا الجمعة، على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم 30 من مسابقة الدوري الممتاز .

واللاعبون، هم :

حراسة المرمى: الهاني سليمان - محمود الزنفلي .

خط الدفاع: سليفا، محمود رزق، محمود، شعبان، محمد أنور، أحمد توفيق، صبري رحيل، كريم الديب .

خط الوسط: نور السيد، أحمد داود، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، السيد سالم، خالد الغندور، عمار حمدي .

خط الهجوم: خالد قمر، جدو .


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