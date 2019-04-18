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مدبولي يتفقد معرض"أهلا رمضان" بالأقصر

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

حسن عاشور

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تجوّل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في أرجاء معرض " أهلا رمضان" الذي يُقام أمام محطة سكة حديد الأقصر، للاطمئنان على توافر السلع، والأسعار المناسبة، وذلك بصحبة اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأكد رئيس الوزراء أن إقامة معارض " أهلا رمضان" بالمحافظات المختلفة في الصعيد والدلتا، يُساهم في التخفيف من عبء شراء مستلزمات الشهر الكريم، للأسر محدودة الدخل، من خلال توفير جميع السلع الغذائية التي تحتاجها الأسر المصرية.

وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إنه تم تخصيص مساحة 600م2 لخيمة معرض " أهلا رمضان"، الذي يُتيح لشباب الخريجين عرض منتجاتهم من خلاله كمنفذ بيع يُسهم في عرض السلع الرئيسية، إلى جانب السلع الغذائية الأخرى كاللحوم المجمدة والأسماك طوال شهر رمضان الكريم، بالاشتراك مع الغرفة التجارية ومديرية التموين والشركة المصرية ومجموعة من العارضين والشركات الكبرى بالمحافظة، وذلك بتخفيضات كبيرة؛ بهدف السيطرة على الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أن المعرض يشهد سنويا إقبالاً كبيراً من جانب المواطنين لشراء احتياجاتهم من اللحوم وكافة المنتجات الأخرى، وخاصة مع قرب حلول الشهر المبارك، وهو ما روعي هذا العام من خلال تخصيص عدة مواقع لهذا المعرض في كافة مدن ومراكز المحافظة، ويجري حالياً تجهيزها بكافة السلع المطلوبة للمواطنين.


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