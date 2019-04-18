» شوط أول.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف

18 أبريل 2019 - 06:05 م

انتهي الشوط الأول بتقدم نادى الزمالك، بعدما استطاع المهاجم البديل عمر السعيد تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بعدما حل بديلا للمهاجم المغربي خالد بوطيب الذى خرج مصابا.

واستحوذ الزمالك على مجريات المباراة وشكل أكثر من هجمة خطيرة عن طريق إبراهيم حسن وأحمد سيد "زيزو" .

ثم عاد الإسماعيلي للاستحواذ بشكل كبير بداية من الدقيقة 15 حتى الدقيقة 30، وقام بعدة هجمات خطيرة عن طريق مهاجمه الأفريقي شيلونجو .