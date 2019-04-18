وكيل البرلمان: التعديلات الدستورية ترسيخ لأركان الدولة

18 أبريل 2019 - 06:04 م

دعا السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، جموع الشعب المصري للنزول في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا: "هو يوم فارق في حياة الوطن، وحق لكل مواطن أن يقول كلمته بعدما وافق نواب الشعب على تلك التعديلات لاستمرار مسيرة البناء والتنمية ".

ووصف وكيل البرلمان، في بيان له، التعديلات الدستورية بأنها «تثبيت وترسيخ لأركان الدولة»، مشيرا إلى أنها وثبة كبيرة فى طريق بناء دولة ديمقراطية حديثة، قائلا: "أفضل عمل برلماني على الإطلاق هو تعديل الدستور ".

وأضاف الشريف أن التعديلات حققت مكاسب كبيرة للمرأة وغيرها من الفئات لتتمكن من المشاركة في العملية السياسية، موضحة أن موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية تأتي لأن الرئيس وعد فأوفى، قائلا: "لذلك فإنها توافق على إعطائه الفرصة لاستكمال مسيرة الإنجاز ".