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روسيا تعلن حظر تصدير النفط لأوكرانيا

عرب وعالم

النفط الروسي
النفط الروسي

وكالات

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أعلن رئيس الحكومة الروسية ديمتري ميدفيديف، اليوم الخميس، حظر تصدير النفط والمنتجات النفطية إلى أوكرانيا.

وفي تصريح صحفي خلال اجتماع مجلس الوزراء، أشار ميدفيديف، إلى أن المجلس قرر قبل بضعة أيام فرض عقوبات جديدة على كييف، ردا على توسيع عقوباتها ضد موسكو.

وبين أن بعض السلع الروسية لن تصدر إلى أوكرانيا إلا بإذن خاص، مضيفا أنه جرى "حظر تصدير النفط الروسي ومنتجاته إلى أوكرانيا".

وأشار إلى إدراج بعض الماكينات التي لا تتجاوز تكلفتها 250 مليون دولار، والمنتجات المستخدمة في الصناعات الخفيفة وتشغيل المعادن، في قائمة البضائع المحظور بيعها لكييف.

وفي 10 أبريل الجاري، قررت الحكومة الأوكرانية توسيع قائمة عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا.

وذكرت وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في بيان، أنها أدرجت على قائمة العقوبات المفروضة ضد موسكو، المعدات الإلكترونية وأجهزة الاتصال وبعض قطع غيار العربات، المستوردة من روسيا والمستخدمة في السكك الحديدية.

كما أدرجت على القائمة، مستلزمات التغليف والتعبئة الروسية المستخدمة في تغليف مواد غذائية ومشروبات مثل الزجاجات والعلب وغيرها.

وفي مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، الواقعة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء شعبي غير قانوني.

وعقب ضمها لشبه الجزيرة، بدأ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى، بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا.


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