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الرئيس الإندونيسي يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية

عرب وعالم

الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو

وكالات

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أعلن الرئيس الإندونيسي المنتهية ولايته جوكو ويدودو، الخميس، فوزه بولاية رئاسية ثانية، بعد أن أظهرت النتائج غير الرسمية حصوله على 54 في المئة من الأصوات.

وقال ويدودو، خلال مؤتمر صحفي عقده جنوب العاصمة جاكرتا: "لا بد أن ننتظر لحين إعلان النتيجة الرسمية.. لكن 12 مؤسسة استطلاع قدمت نتائج واضحة".

وأضاف: "ونحن ننقل عنها (المؤسسات) أن قائمتي حصلت على 55.59 في المئة من الأصوات، فيما حصل (زعيم حزب حركة إندونيسيا العظمى، فرابوو) سوبيانتو، على 44.41 في المئة".

ووفقا لنتائج غير رسمية، يتجه ويدودو، وهو مرشح حزب الكفاح الديمقراطي الإندونيسي، ليكون رئيس البلاد لولاية ثانية، بحسب نتائج فرز 98.30 في المئة من الأصوات.

من جهته، ادعى سوبيانتو، أنه الفائز في الانتخابات التي أجريت الأربعاء.

ووفقا لبيانات الفريق الانتخابي الخاص بالمرشح فرابوو، فقد حصل الأخير على أكثر من 62 في المئة من الأصوات، متهما شركات الاستطلاع بالانحياز للرئيس الحالي.

وأدلى الإندونيسيون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها ويدودو، والجنرال فرابوو سوبيانتو، للفوز برئاسة البلد المسلم الأكبر في العالم من حيث السكان.

وتوصف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإندونيسية بأنها الأكبر التي تجرى في يوم واحد على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نحو 192 مليون ناخب، ويتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح.


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