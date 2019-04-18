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تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر

قضايا وحوادث

حادث محطة مصر
حادث محطة مصر

أحمد سالم

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حادث

قطار

محطة مصر

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات العباسية، تجديد حبس 6 متهمين في حادث قطار محطة مصر، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرار بحبس 11 متهمًا على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث القطار الذي تسبب في وفاة 22 مواطنًا وإصابة 41 آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين، وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بإرسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به.

فيما تتولى اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ على جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.


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