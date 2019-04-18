"العربي للتنمية المستدامة" يمنح نشوى الرويني درع الاتحاد

منح الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة الإعلامية الشهيرة، نشوة الرويني، درع الاتحاد تقديرًا لإسهاماتها في مجالات التنمية التي ساعدت في تحسين حياة الكثيرين.

وحضر حفل تسليم الدرع كلًا من السفير الدكتور ا?شرف عبد العزيز منصور الامين العام للاتحاد والدكتور سامي الشويرخ من فرع الاتحاد بالمملكة العربية السعودية.

يذكر ا?ن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة هو منظمة دولية غير حكومية مقرها القاهرة، وتعمل تحت مظلة وزارة الخارجية المصرية، كما ا?ن الاتحاد عضو المكتب التنفيذي الدائم لملتقي الاتحادات النوعية العربية التابع لجامعة الدول العربية، ويعمل الاتحاد على رفع الوعي التنموي والبيئي ووضع الخطط الاستراتيجية العربية التي تكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت نشوة الرويني: "يسعدني ا?ن ا?حصل على درع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة فالتكريم يعني دائما ا?ن ما نقوم به ناجح ومو?ثر، والحقيقة ا?نه من المهم ا?ن يصاحب الإنجاز في مجال الأعمال بالاهتمام بتنمية المجتمع كجزء من رد الجميل لأوطاننا عبر المساهمة في عملية التطوير، وقد حرصت ا?ن ا?كون باستمرار جزءًا لا يتجزا? من مسيرة الازدهار في المجتمعات العربية، وهو ما دفعني للمشاركة في العديد من الفعاليات التنموية فضلا عن ا?نشاء مو?سسة "نشوة" الخيرية".

وفي سياق متصل منحت مجلة الأعمال الدولية الإعلامية الشهيرة وراي?دة الأعمال نشوة الرويني، التي تقود مجموعة بيراميديا للإنتاج والاستشارات الإعلامية جاي?زة ا?فضل سيدة ا?عمال في دولة الإمارات لعام 2019، واختارتها مجلة "ا?ريبيان بزنس" ضمن ا?كثر 30 امرا?ة تا?ثيرا في العالم العربي، وذلك تقديرا لتميزها وا?نجازاتها لعقود طويلة في مجال صناعة الإعلام، وتكريما لنجاحاتها المتواصلة كسيدة ا?عمال على مستوى المنطقة العربية كلها، وكذلك منحتها مو?سسة هارموني الرويني جاي?زة الأم تريزا التذكارية تقديرا لجهودها الخيرية والتنموية خاصة في مجال رعاية الفتيات. كما وضعتها مجلة فوربس ضمن ا?كثر النساء تا?ثيرا في الشرق الأوسط لعام 2018، وا?درجتها نفس المجلة ضمن ا?فضل 100 سيدة ا?عمال عربية في عام 2017 وضمن ا?كثر 500 امرا?ة عربية قوة في الشرق الأوسط في عام 2015 وفي ا?عوام ا?خرى كذلك.