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«التعاون الإسلامي» تقدم مساعدات عاجلة للروهنجيا

عرب وعالم

نرصد معاناة الروهينجيا بمخيمات اللجوء في بنغلاديش
الروهينجيا

خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الخميس، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى اللاجئين من أقلية الروهنجيا المسلمة في بنجلاديش.

ووفق بيان للمنظمة (تضم 57 دولة، مقرها جدة)، "اعتمد الأمين العام يوسف بن العثيمين، تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى اللاجئين من أقلية الروهينجيا المسلمة في بنجلاديش، لتخفيف معاناتهم".

وشملت المساعدات "توزيع سلات غذائية لأكثر من ألف أسرة، ومئات ماكينات الخياطة (الحياكة)، فضلا عن وضع حجر أساس لبناء مدرسة تحمل اسم منظمة التعاون الإسلامي".

وأكدت المنظمة، في البيان ذاته، على حرصها للوقوف مع جميع الشعوب المسلمة المنكوبة، ومساندتها في مثل هذه الأزمات الصعبة ذات البعد الإنساني الطارئ.

ويشن جيش ميانمار ومليشيات بوذية، منذ 25 أغسطس 2017، حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في إقليم أراكان غربي ميانمار.

وأسفرت تلك الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهنجيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، بحسب الأمم المتحدة.

وتعتبر حكومة ميانمار الروهنجيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".


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