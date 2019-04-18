» العدل الأمريكية تكشف علاقة «ترامب» بروسيا في انتخابات 2016

نفى وزير العدل الأمريكي وليام بار، يوم الخميس، وجود أي دليل ضمن تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

"كما يوضح تقرير المحامي الخاص، سعت الحكومة الروسية إلى التدخل في العملية الانتخابية لدينا. لكن بفضل التحقيق الشامل الذي أجراه المحامي الخاص، نعلم الآن أن العملاء الروس الذين ارتكبوا هذه المخططات لم يحظوا بتعاون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو حملة ترامب، أو بمساعدة أي أمريكي آخر في هذا الشأن".

وعمل مولر على التحقيق في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية والعلاقات السرية بين موسكو وفريق ترامب على مدى عامين تقريبا

ونفت السلطات الروسية مرارا، بما في ذلك على لسان الرئيس، فلاديمير بوتين، المزاعم بالتدخل في الانتخابات ودعم ترامب خلال السباق الرئاسي، واصفة هذه المعلومات بالأكاذيب الهادفة لتأجيج الشعور المعادي لروسيا في الولايات المتحدة.