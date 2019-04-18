المشدد 7 سنوات لمتهم في الاتجار بالبشر

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الاتجار بالبشر

العجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، وأمانة سر محمد فريد، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ"عربجي"، بتهمة الاتجار بالبشر في العجوزة.

كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول في القضية 24243 لسنة 2018 جنايات العجوزة، أن المتهم "إسلام خالد"، 23 سنة، عربجي في غضون شهر أكتوبر 2018 بدائرة قسم العجوزة، آوى المجني عليه "مصطفى رمضان"، والمجني عليهم الأطفال "كريم عبدالشافي، وإبراهيم محمد، وأحمد محمد، وعبدالظاهر مصطفى، وعاشور عاطف"، بقصد استغلالهم تجاريًا في أعمال التسول.

وأضاف القرار أن المتهم هتك عرض المجني عليه "مصطفى رمضان" بالقوة والتهديد.


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