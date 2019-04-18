» بالصور.. انتشار قوات الأمن لتأمين الاستفتاء على الدستور

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استعدادات قوات الأمن لتأمين الإستفتاء

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الدستور

الاستفتاء

التعديلات الدستورية

تابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عبر"الفيديو كونفرانس"، مع جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ الإجراءات التأمينية وخطط انتشار القوات بمحيط لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمحاور والطرق الرئيسية والمواقع والمنشآت المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.

واطمأن وزير الداخلية، على كفاءة وكفاية وجاهزية القوات والخدمات الأمنية، لأداء رسالتها الأمنية وتسيير الحركة المرورية بكافة محافظات الجمهورية على مدار اليوم.

وأكد وزير الداخلية، تنفيذ محاور خطط التأمين وإحكام الرقابة والسيطرة ويقظة وجاهزية القوات في التعامل مع أية أحداث أو مواقف طارئة، مشددًا على مواجهة أية محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وفقًا لأحكام القانون بكل حسمٍ وحزم.

وشدد وزير الداخلية، على التزام رجال الشرطة بالحكمة والتحلي بضبط النفس وإعلاء قيم حقوق الإنسان في التعامل مع المواطنين وتقديم كل العون والمساندة للمواطنين من كبار السن وذوى الإعاقة لتمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري.

بدأت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها، وتحقيق الإنضباط، وحماية وتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والمناطق المهمة والحيوية ولجان الاستفتاء وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفورى مع كافة المواقف الأمنية للحفاظ على الأمن والنظام، والتعامل بكل حزم وحسم مع كل من تسول له نفسه تكدير السلم والأمن، كما تم تكثيف الخدمات المرورية في جميع الشوارع ومختلف الميادين والطرق وعلى المحاور الرئيسية لتسيير حركة المرور.

وأكدت وزارة الداخلية، مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاستفتاء، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

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