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تهديد برنامج «رامز جلال» الجديد بوقف عرضه.. و«إم بي سي» ترد

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رامز جلال
رامز جلال

خالد الشرقاوي - متابعات

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يواجه برنامج الفنان، رامز جلال، الرمضاني الجديد للمقالب، حاليا أزمة متعلقة بوقف عرضه بصورة نهائية.

وكانت الوكيلة الأولى لنقابة الإعلاميين، سهام صالح، قالت إن برامج المقالب لم تقدم أي طلب للحصول على تصريح من النقابة للعرض على شاشة رمضان حتى الآن، مشددة على أنه لن يعرض أي برنامج قبل التصريح له.

وتابعت سهام في تصريحات لفضائية "Ten " المصرية، أن برامج المقالب يؤخذ عليها الكثير وتحتاج لإعادة نظر في مصر، موضحة أن المناطق الشائكة التي يجب الابتعاد عنها في الدراما هي العنف والقتل والمخدرات: "نريد من الدراما المصرية التي ستعرض في رمضان أو بعد رمضان أن تحترم التقاليد المصرية".

ومن جانبها، أكدت قناة "Mbc مصر"، أن "نقابة الإعلاميين المصريين ليست جهة رقابية، وليس لديها سلطة أو ولاية على عرض أي محتوى برامجي أو درامي على الشاشات المختلفة، ولا يجب إقحام النقابة في هذه القضايا"، وفقا لمجلة "لها" السعودية.

وأوضح المصدر أن "برنامج رامز جلال الجديد، يتم تصويره وإنتاج كل مراحله الفنية خارج مصر، عبر شركة إنتاج خاصة، وليس هناك أي مبرر على الإطلاق لاختلاق مشكلة من لا شيء تجاه برنامج ناجح، على حد تعبيره".

يذكر أن تقارير أشارت إلى أن برنامج رامز جلال الجديد للمقالب، يحمل اسم "رامز خارج نطاق الخدمة"، ويتم تصوير حلقاته في إندونيسيا، ومن الفنانين الذين وقعوا ضحية فيه، الممثلة المصرية شهيرة.


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