» فكرة بمليون جنيه من فنان شهير لـ«متعب»

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الاهلى

متعب

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حرص الفنان علي ربيع، على نشر صورة تجمعه بالنجم عماد متعب، مهاجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وعلق «ربيع»: «حبيبي يا قناص يا مرعب عماد متعب، ياما خلتني أجري في الشارع من الفرحة، وانتظروا المباراة اللي بينا، بس خلي بالك أنا لعيب بردو، وبهديلك المسلسل فكرة بمليون جنيه، يمكن أفرحك زي مافرحتني كتير».

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، سهر الصايغ، كريم عفيفي، ومن إخراج وائل إحسان.

 


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