الملك سلمان يبعث برسالة لـ«السيسي»..والأخير يرد

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محمد فضل- متابعات

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رسالة

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، الدكتور عصام بن سعيد، الخميس، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة، وسفير المملكة في القاهرة، أسامة بن نقلي.

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المسؤول السعودي سلم رسالة للرئيس من الملك سلمان بن عبدالعزيز، تضمنت تأكيد متانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقه العاهل السعودي، مؤكدًا الطابع الخاص والاستراتيجي الذي تتسم به العلاقات المصرية السعودية لما تمثله من نموذج وركيزة لاستقرار المنطقة العربية، لاسيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها.

وأعرب الرئيس في هذا الصدد عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وكذا تدعيم أواصر التضامن العربي.


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