طفل يقع ضحية عشيق والدته ببولاق

فارق طفل الحياة متاثرا بإصابة لحقت به، نتيجة اعتداء عشيق والدته عليه بالضرب ببولاق الدكرور، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا يفيد وفاة طفل رضيع بالمستشفى، متأثرا بإصابة لحقت به على يد عشيق والدته.

وكشفت التحريات أن المتهم "سائق" اعتدى على الطفل المجنى عليه وشقيقه التوأم بالضرب، بسبب بكاءهما أثناء تواجده بصحبة والدتهما التى تربطه بها علاقة غير شرعية، وتم نقل الطفلين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم لتأمر النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

وعقب قضاء أحد الطفلين عدة أيام بالمستشفى لتلقى العلاج، فارق الحياة لتدهور حالته الصحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.