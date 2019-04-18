لأول مرة.. مفاجأة للمكفوفين فى الاستفتاء على الدستور

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وكالات

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أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، اليوم الخميس، عن طبع بطاقات اقتراع بطريقة برايل خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية -التي تجرى في الداخل من السبت للإثنين- لتناسب الناخبين المكفوفين.

كما قررت الهيئة أن يكون هناك صندوق للوافدين بكل لجنة، بحيث يستطيع أي وافد الدخول لأقرب لجنة له ويدلى بصوته، وما عليه إلا أن يقدم للقاضي إثبات شخصيته سواء كانت بطاقة الرقم القومي سارية أو منتهية، ويثبت حضوره في كشوف الوافدين باللجنة الانتخابية .

من ناحية أخرى، وجه سامح شكري وزير الخارجية، في تصريحات له، اليوم الخميس، باستكمال كافة الاستعدادات لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقار البعثات المصرية في الخارج، وذلك في إطار دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين للمشاركة في التصويت على تعديل بعض أحكام الدستور.


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