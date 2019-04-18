«رونالدو» غاضبًا: «صلاح» هو الحل

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

اليوفنتوس

وضع مسئولو اليوفنتوس الإيطالي النجم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على رأس قائمة الإنقاذ لنادي السيدة العجوز، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب الخروج المخزي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام نادي أياكس الهولندي بالتعادل ذهابا 1 / 1 والهزيمة ذهابا 2-1.

وأبرزت الصحف الإيطالية غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق بعد الخروج الأوروبي، إلى جانب رغبته في ضم محمد صلاح من ليفربول.

وعنونت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»: «رونالدو غاضب، انتظار التعزيزات، صلاح هو الحلم.. التفكير في زانيولو، كييزا، جواو فيليكس، دياز، أومتيتي، يدور في رأس يوفنتوس».

ومن جانبها، قالت صحيفة «توتو سبورت»: «تعزيزات في كل المراكز.. يوفنتوس يفكر بالفعل في خطة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 بإسطنبول».

وتابعت: «الجوهرة الأرجنتينية (ديبالا) يبدو أقرب للبيع، وبيعه يعني تمويل صفقة واحد من فيليكس، كييزا، إيكاردي، صلاح».


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