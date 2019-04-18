بالفيديو.. سيدة تعود للحياة عقب 9 أيام داخل قبرها

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خالد الشرقاوي - متابعات

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عادت سيدة مغربية إلى الحياة، عقب تسعة أيام أمضتها داخل قبرها.

وشهدت مدينة "سطات" المغربية، حالة استنفار قصوى عقب تداول خبر سماع صوت امرأة، دفنت قبل تسعة أيام، صادر من قبرها.

وخضعت السيدة لعملية جراحية قبل أسبوع من دفنها، ومكثت في قسم الإنعاش لمدة يومين، ثم أخبرت طبيبتها الأسرة أنها توفيت، واستخرجت لها شهادة الوفاة.

وتم تغسيل السيدة ودفنها في إحدى مقابر المدينة، قبل أن تقول مجموعة من الشبان إنهم سمعوا أنينها وصراخها مساء الأربعاء.

وفور التأكد من سماع أصوات داخل القبر، تم الاتصال بالسلطات التي أشرفت على عملية إعادة فتح القبر واستخراج النعش،وفقا لموقع "اليوم 24".


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