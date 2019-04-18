فيديو مُسرب لفتاة مغربية مع شاب سعودي داخل الغرفة يثير ضجة

18 أبريل 2019 - 04:45 م

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُسرب من قبل فتاة مغربية قيل إنها متزوجة من شاب سعودي، دون معرفته داخل غرفتهما، كي تثبت ما تتعرض له من ضرب وإهانة وقهر على يد زوجها.

ويظهر في الفيديو قيام الشاب بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وصراخها، فيما يحاول هو خنقها وكتم صوتها عن طريق إغلاق فمها لتتعرض إلى فقدان الوعي ثم يقوم الشاب بإفاقتها واستكمال ضربها على وجهها وهو مفرتشة على الأرض وهو يعتليها لشل حركتها.

ونال المقطع استياء وغضب الجميع، فيما طالبها النشطاء بضرورة التوجه إلى المحكمة ورفع قضية عليه غن كانت زوجته بعد إثبات من تعرضت له بالفيديو.

واحدة من بنات #المغرب تتعرض للضرب والإهانة في #السعودية وصل بها القهر ان صورت نفسها وبثت الفيديو للعالم طلباً للنجدة في زمن لا معتصم فيه ولا حياة لمن تنادي، لا غرابة فملك المغرب الذي باع بنات المغرب للخليجيين مثلما يبيع أعراضهن في قصور أمراء الخليج في مراكش وبرعاية ملكية لن ينفعك pic.twitter.com/4MHpWyPGOw — Zeini Ali Taleb (@zeinialitaleb) 17 أبريل 2019