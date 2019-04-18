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فيديو مُسرب لفتاة مغربية مع شاب سعودي داخل الغرفة يثير ضجة

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محمد فضل

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سعودى

فيديو مسرب

مغربية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مُسرب من قبل فتاة مغربية قيل إنها متزوجة من شاب سعودي، دون معرفته داخل غرفتهما، كي تثبت ما تتعرض له من ضرب وإهانة وقهر على يد زوجها.

ويظهر في الفيديو قيام الشاب بالاعتداء عليها بالضرب المبرح وصراخها، فيما يحاول هو خنقها وكتم صوتها عن طريق إغلاق فمها لتتعرض إلى فقدان الوعي ثم يقوم الشاب بإفاقتها واستكمال ضربها على وجهها وهو مفرتشة على الأرض وهو يعتليها لشل حركتها.

ونال المقطع استياء وغضب الجميع، فيما طالبها النشطاء بضرورة التوجه إلى المحكمة ورفع قضية عليه غن كانت زوجته بعد إثبات من تعرضت له بالفيديو.


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