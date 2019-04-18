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6 توابل تساعد على فقدان الوزن

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توابل

خالد الشرقاوي - متابعات

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توصل العلماء إلى أن استهلاك بعض التوابل في الطعام يمكن أن يساعد في خسارة الوزن.

القرفة

وتساعد القرفة على مكافحة الوزن الزائد بشكل جيد، فهي تساعد على تفكيك رواسب الدهون.

ووفقا للخبراء فإن ربع ملعقة صغيرة من القرفة يوميا تزيد من معدل التمثيل الغذائي للكربوهيدرات بنسبة 20 مرة وتقلل مستوى الجلوكوز والكوليسترول في الدم.

ويوصي الخبراء بنتاولها صباحا قبل نصف ساعة من تناول وجبة الفطور، وذلك بإذابتها في الماء مع العسل.

الفلفل

كما يساعد على فقدان الوزن الفلفل الأحمر الحار والفلفل الأسود. إذ يعمل الفلفل الأحمر الحار على تسريع عملية الأيض، أما الفلفل الأسود يساعد على حرق السعرات الحرارية وتحسين الهضم وتحطيم رواسب الدهون.

الزنجبيل

كما يجب على الراغبين في إنقاص وزنهم أن يلفتوا انتباههم إلى الزنجبيل، فهو يخفف الدم والجوع ويسرع عملية الأيض.

الكركم

ويساعد الكركم على إنقاص الوزن، فهو يمنع تكوين الخلايا  الدهنية ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والدهون ويزيل السوائل الزائدة من الجسم.

اليانسون

وينصح الخبراء بتناول اليانسون، فهو يحسن أداء الجهاز الهضمي. كما ينصح من يرغب في خسارة وزنه الزائد بتناول الفجل الحار، الذي يساعد على تسريع عملية الأيض وإخراج الأطعمة غير المهضومة من الجسم.

الهيل

ويعتبر الهيل من التوابل، التي تساعد على فقدان الوزن ويساعد على التخلص من الإمساك وإخراج السوائل الزائدة من الجسم وخفض مستوى الكوليسترول الضار، وكذلك يساهم في الحرق السريع للدهون.


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