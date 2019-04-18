  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:56 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

حادث قطار كفر الشيخ

بالصور.. نجاة المئات من كارثة قطار جديدة وإصابة 25 حتى الآن

محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر

السودان يطالب قناة سعودية بالاعتذار لـ«قطر»

الهيئة الوطنية للانتخابات

هؤلاء المحبوسون لهم حق التصويت في الاستفتاء

رونالدو وصلاح

«رونالدو» غاضبًا: «صلاح» هو الحل

الملك سلمان والسيسي

الملك سلمان يبعث برسالة لـ«السيسي»..والأخير يرد

الدستور

حقيقة منح العاملين بالدولة إجازة خلال أيام الاستفتاء

البشير

عمر البشير يصل إلى سجن كوبر البريطاني

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار غدًا

استعدادات قوات الأمن لتأمين الإستفتاء

بالصور.. انتشار قوات الأمن لتأمين الاستفتاء على الدستور

تنبأ بموته قبل أيام.. وفاة المخرج سيد سعيد

الصفحة الأخيرة

المخرج سيد سعيد
المخرج سيد سعيد

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

مخرج شهير يتنبأ بوفاته قبل 5 أيام .. ثم يرحل فجر اليوم

#

وفاة فنان شهير .. و زوج ابنته يعلن الخبر

#

وفاة الفنان جلال عيسى عن عمر يناهز 82 عامًا

#

السودان.. صدور أوّل حكم وفق قانون الطوارئ

توفي المخرج سيد سعيد، صباح اليوم الخميس 18 أبريل، عن عمر يناهز 80 عاما.

وحصل سيد سعيد على بكالوريوس المعهد العالي للسينما عام 1975، وعمل مخرجا وكاتب سيناريو.

ومن أبرز أعماله تأليف مسلسل تمساح البحيرة، وإخراج فيلم القبطان للفنان محمود عبد العزيز عام 1997، كما قدم "رحلة إلى الشمس" وهو عمل مخصص للأطفال، بحسب موقع "مصراوي".

ومن أعماله السينمائية "الشاهد والقضية" عام 1975، والفيلم التسجيلي الطويل "تعظيم سلام" عام 2011، وكان له العديد من الكتب والأبحاث المهمة في السينما.

وولد المخرج سيد سعيد في 4 أبريل 1939.

وفي 13 أبريل الجاري، كتب المخرج المصري كلمات تشير إلى أنه ربما تنبأ بوفاته، قال فيها، على "فيسبوك": "في هدوء مسالم، سوف أنسحب من عالمكم المحكم، عاريا بلا كلمات، وها أنا في طريقي، مستكشفا حياة أخرى، أرشق الإشارات في صحراوات ليل بلا نوافذ، منتسبا إلى برودة ظلي، الذي ظل يلازمني، ولكنه الآن ينكرني".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيس الوزراء يزور وحدات الإسكان الاجتماعي بالأقصر
» حكومة الوفاق تعلن وقف تعاونها مع فرنسا وتتهمها بدعم «حفتر»
» مدبولي يتفقد معرض"أهلا رمضان" بالأقصر
» بالصور.. انتشار قوات الأمن لتأمين الاستفتاء على الدستور
» آلاف السودانيين يتوجهون نحو القيادة العامة للجيش
» شوط أول.. الزمالك يتقدم على الإسماعيلي بهدف نظيف
» الرئيس الإندونيسي يعلن فوزه بولاية رئاسية ثانية
» «التعاون الإسلامي» تقدم مساعدات عاجلة للروهنجيا
» العدل الأمريكية تكشف علاقة «ترامب» بروسيا في انتخابات 2016
» فكرة بمليون جنيه من فنان شهير لـ«متعب»
» البورصة تربح مليار جنيه

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    08:00 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان