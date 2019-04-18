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رفض طعن 27 متهمًا بمقتل الصحفية ميادة أشرف

قضايا وحوادث

محكمة النقض
محكمة النقض

أحمد سالم

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الصحفيين

مقتل

ميادة أشرف

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 27 متهما في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف، على حكم محكمة جنايات القاهرة وتعديل الأحكام الصادرة .

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما من اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشا وآخرين .

يذكر أن النيابة أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .


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