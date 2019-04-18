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الجيش الإيراني يعلن صعود الجولان وطرد إسرائيل

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الحرب بين إيران وإسرائيل
الحرب بين إيران وإسرائيل

خالد الشرقاوي - وكالات

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وجه قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، كيومرث حيدري، اليوم الخميس، تهديدا إلى إسرائيل، وقواتها في الجولان السوري المحتل.

قال كيومرث حيدري، خلال مراسم الاستعراض العسكري في يوم عيد الجيش: "طاردنا الأعداء حتى مرتفعات الجولان، سنصعد الجولان قريبا وننزل الكيان الصهيوني عنه"؛ وفقا لوكالة "أنباء فارس" الإيرانية.

وأضاف: "إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب سيعرض أمن القوات الأمريكية في المنطقة للخطر، ويجعل الجيش الأمريكي قوة إرهابية محتلة لن تتمتع بالأمن في أي مكان بالعالم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن اعترافه، بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة من إسرائيل منذ عام 1967.

وبدأت قوات الجيش الإيراني، استعراضا عسكريا مهيبا، صباح اليوم الخميس، بجنوب العاصمة طهران بمناسبة يوم الجيش، بحضور الرئيس حسن روحاني وعدد من كبار قادة الجيش والحرس الثوري.


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