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«الوفاق» تسيطر على قاعدة جوية تابعة لـ «حفتر»

عرب وعالم

هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية
هجوم مسلح في ليبيا - أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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إسقاط مقاتلة تابعة لـ"حفتر" جنوبي طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، عن تعرضه لهجوم مسلح في قاعدة "تمنهنت" الجوية جنوبي البلاد.

بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني، السيطرة على قاعدة "تمنهت" الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد.

وقالت عملية "بركان الغضب"، لحكومة الوفاق، إن "قوة حماية الجنوب التابعة لمنطقة سبها العسكرية تطارد فلول عصابات المتمرد في قاعدة تمنهنت العسكرية".

وتابعت: أن" قوة حماية الجنوب تسيطر على 15 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الانقلابي المتمرد في قاعدة تمنهنت العسكرية".

?وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.


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