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تونس تتقدم 25 مرتبة في مقياس حرية الصحافة

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود"، اليوم الخميس، تقدم تونس بـ25 مرتبة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة بانتقالها في الترتيب من 97 إلى 72.

جاء ذلك في تصريحات صهيب الخياطي مدير مكتب شمال إفريقيا لمنظمة مراسلون بلا حدود تونس، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية.

وأفاد الخياطي أن تونس هي البلد الوحيد الذي يواصل مسار الانتقال نحو الديمقراطية بعد "انتفاضات الربيع العربي" وتقدمت بـ25 مرتبة في نسخة 2019 من التصنيف العالمي لحرية الصحافة.

وبرر الخياطي هذا التقدم بتقلص نسبة الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والتزام البلاد بنهج الديموقراطية وانخراطها في مبادرة الإعلام والديموقراطية التي أطلقتها المنظمة في نوفمبر الماضي بمناسبة منتدى السلام بباريس.

وأوضح أن صحفيي شمال إفريقيا يعشون "مناخًا معاديًا" يصعب فيه الاضطلاع بدورهم من أجل إعلام مستقل. من جهة أخرى، أكدت رانية الشابي، ممثلة عن المنظمة مهتمة بالشأن الليبي، خلال المؤتمر ذاته، تراجع حرية الصحافة في ليبيا بسبب النزاع المسلح الأخير.

وأوضحت أن ليبيا حافظت على نفس مرتبتها السابقة في تصنيف حرية الصحافة وهي المرتبة 162.

وأكدت أن عدم التراجع لا يعني تحسن الوضع، لكن الأوضاع في البلدان الأخرى ازدادت سوءا.

وطالبت بضرورة كشف حقيقة اختفاء الصحفيين التونسيين نذير القطاري وسفيان الشورابي، المختطفين في ليبيا منذ سبتمبر 2014.


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