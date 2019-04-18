» فيديو.. مصرع العشرات فى عاصفة رعدية بالهند

18 أبريل 2019 - 04:21 م

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، بأن عشرات الهنود لقوا مصرعهم إثر عاصفة رعدية ضربت شمال وغرب البلاد، وتسببت في انهيار بعض المنازل.

ونقلت الإذاعة الرسمية في الهند، عن مسؤولين محليين قولهم إن 60 شخصا على الأقل قتلوا بسبب العاصفة، بينما لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في ولاية مهاراشترا عندما ضربتهم صاعقة داخل معبد.

وتوقعت الأرصاد الجوية الهندية، استمرار العواصف، اليوم الخميس، في أجزاء واسعة من البلاد، بينما عبر رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا، متعهدا بتقديم كل ما يلزم من مساعدات للمتضررين.