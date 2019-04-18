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إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة

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إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال بغزة
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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أصيب فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" في الضفة الغربية، أن مواجهات اندلعت على مدخل بلدة تقّوع بمحافظة بيت لحم، احتجاجا على وفاة سيدة، إثر تعرضها لحادث دهس من قبل مستوطن، صباح اليوم.

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، وتم نقله للعلاج من قبل المواطنين، بعد أن حاول الجيش اعتقاله.

وصباح اليوم توفيت سيدة، إثر حادث دهس من قبل مركبة يقودها مستوطن، على الشارع العام ببلدة تقّوع.


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