رسالة من الملك سلمان إلى عاهل الأردن

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قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن الملك عبد الله الثاني، استقبل في قصر الحسينية، أمس الأربعاء، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز قطان.

وسلم قطان رسالة العاهل السعودي للملك عبد الله الثاني، بينما حمل ملك الأردن، وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية السعودي، تحياته للملك سلمان، متمنيا له وللشعب السعودي الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقالت الوكالة الأردنية إن الطرفين، أكدا على عمق العلاقات، التي تربط الأردن بالسعودية، والحرص على تعزيز التعاون بينهما في شتى الميادين، بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أن اللقاء جرى بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.


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