موعد دخول مفاعل الضبعة الخدمة

18 أبريل 2019 - 04:14 م

كشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة "روس آتوم"، كأحد أفضل ثلاثة مشروعات نووية من حيث الانطلاقة.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية: "هذه الجائزة تؤكد الدعم الحقيقي من القيادة السياسية المصرية للمشروعات الكبرى، واهتمام مصر باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، والالتزام بأعلى درجات الأمان في المشروع".

وأضاف حمزة "يتم تدريب الكوادر المصرية، من خلال مدرسة الضبعة النووية الفنية"، متوقعا أن تكون مصر مركزا هاما لتداول الخبرات في هذا المجال في محيطها العربي والإقليمي.

وأوضح حمزة أن المشروع يتكون من أربعة مفاعلات نووية، مشيرا إلى أن أول مفاعل سيدخل الخدمة في عام 2026، وباقي المفاعلات ستدخل تباعا حتى 2028.

وتواصل مصر جهودها لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، بالتعاون مع روسيا.

وتتعاون وزارتا الكهرباء والبيئة المصريتين، لتطبيق أعلى معايير الأمان للحفاظ على البيئة بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المختلفة وذلك ضمن استراتيجية القطاع حتى عام 2035.