» «بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي

18 أبريل 2019 - 04:13 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، تشكيل فريقه لمباراة الإسماعيلي، التي سوف تنطلق بعد قليل على ملعب الجيش بالسويس، ضمن منافسات الدوري العام.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش

في خط الدفاع : بهاء مجدي - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام

في خط الوسط : طارق حامد – محمد إبراهيم – أحمد سيد زيزو - ابراهيم حسن – يوسف أوباما

في خط الهجوم : خالد بو طيب

يتواجد على دكة البدلاء كلا من : عماد السيد في حراسة المرمي ايمن حفني - حميد احداد - عمر السعيد - محمود عبد العزيز – محمد عنتر - عبدالله جمعة