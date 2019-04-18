  • الخميس 18 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:39 م
بحث متقدم
الزمالك

بث مباشر.. مباراة الزمالك والإسماعيلي

الملك سلمان

رسالة من الملك سلمان إلى عاهل الأردن

توقيع عقود محطة الضبعة النووية قبل 2016

موعد دخول مفاعل الضبعة الخدمة

البشير

عمر البشير يصل إلى سجن كوبر البريطاني

الأرصاد

«الأرصاد» تحذر: رياح مثيرة للأتربة وسقوط أمطار غدًا

من الاستعدادات

استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الاستفتاء

محمد شاكر

4 شروط للحصول على عداد كهرباء جديد

عربات السكة الحديد

88 مليون جنيه إيرادات السكك الحديدية بعد تطبيق الغرامات

صلاح

بهذه الطريقة احتفل "الريدز" بهدف "صلاح"

مجلس الدولة

مجلس الدولة يلغى قرار إيقاف رئيس الزمالك

البورصة تربح مليار جنيه

آخر الأخبار

البورصة
البورصة

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

البورصة تخسر 5.9 مليار جنيه

#

البورصة تخسر 3.4 مليار

#

البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه

#

البورصة تربح 5.9 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 810.408 مليار جنيه، متأثرًا بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.08%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14،876 نقطة، وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.01 % وسجل 2.319 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.68%، ووصل إلى مستوى 658 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.55% مسجلًا 1682 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة تراجعت في نهاية جلسة، أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.1 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 809.401 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.73%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14864 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.73% وسجل 2.316 نقطة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (6)

محمود سلطان

أسئلة الحيران في التعديلات الدستورية

فراج إسماعيل

أرقام.. مدبولي

حسام فتحي

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» تأييد سجن المحكوم عليهم في قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف
» بث مباشر.. مباراة الهلال والنجم في نهائي كأس زايد
» تونس تتقدم 25 مرتبة في مقياس حرية الصحافة
» إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة
» فيديو.. مصرع العشرات فى عاصفة رعدية بالهند
» قطر ترسل مساعدات عاجلة لمتضرري فيضانات إيران
» «بوطيب» يقود هجوم الزمالك أمام الإسماعيلي
» البورصة تربح مليار جنيه
» رانيا يوسف تطالب السيدات بالذهاب إلى الجيم
» «يانوفيسكي» يعلن قائمة الدراويش استعدادًا للزمالك
» بلاغ ضد مصمم لعبة PUBG بتهمة تهديد المجتمع المصرى

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:30 م

  • فجر

    04:01

  • شروق

    05:29

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:30

  • عشاء

    20:00

من الى
وزارة الأوقاف - أرشيفية
قيادات الإخوان
أرشيفية
أرشيفية
مرشدو جماعة الإخوان