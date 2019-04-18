» البورصة تربح مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 810.408 مليار جنيه، متأثرًا بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.08%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14،876 نقطة، وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.01 % وسجل 2.319 نقطة.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.68%، ووصل إلى مستوى 658 نقطة، وانخفض مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.55% مسجلًا 1682 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة تراجعت في نهاية جلسة، أمس الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4.1 مليار جنيه، وأغلق عند مستوى 809.401 مليار جنيه، متأثرًا بضغوط بيعية من المستثمرين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.73%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14864 نقطة، وهبط مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.73% وسجل 2.316 نقطة.