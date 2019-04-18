موسى: حان الوقت لنقول نعم للوطن

18 أبريل 2019 - 03:03 م



دعا الإعلامي أحمد موسى، إلى المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية والنزول خلال أيام الاقتراع لإبداء الرأي في الاستفتاء.



وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية " صدى البلد" ، : "كل من له حق التصويت عليه أن يلبي نداء الوطن، حان الوقت لنقول للوطن نعم، للمشاركة في بناء وتنمية الدولة، والحفاظ على أمنها واستقرارها".



وتابع، أن التعديلات الدستورية، تدعم مكانة المرأة المصرية، حيث ينص على منح 25% من مقاعد البرلمان للمرأة، معقبا :"المرأة العظيمة تقدر تكرر دورها العظيمة الذي لعبتها من قبل في 30 يونيو".

