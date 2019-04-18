استعدادات مكثفة للقوات المسلحة لتأمين الاستفتاء

تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية فى تنظيم أعمال التأمين للإستفتاء على التعديلات الدستورية على مستوى الجمهورية ، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم .
حيث تشترك القوات المسلحة فى تأمين الإستفتاء بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة ، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للإنتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة .
وقد حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان ومراكز الإقتراع ، والتدريب على كيفية تأمين ومعاونة المواطنين والتصرف فى مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن فى محيط اللجان وذلك بالإستفادة من الخبرات السابقة التى إكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الإنتخابية الماضية ، فضلاً عن القيام بتنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين مراكز الإقتراع بالتنسيق مع عناصر الشرطة ، وإتخذت كافة الترتيبات لمراقبة وتأمين الإستفتاء بكافة المحافظات بإستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوى وسيارات البث المباشر ، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفورى عن أى أعمال تعرقل سير عملية الإقتراع إلى مركز العمليات الرئيسى للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها .
وتشارك القوات المسلحة بعناصرها من الجيش الثانى الميدانى فى تأمين العملية الإنتخابية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء ، وتشارك قوات الجيش الثالث الميدانى فى عملية التأمين فى محافظات السويس وجنوب سيناء وقنا .
كما تشارك المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة فى تأمين محيط اللجان داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبنى سويف والمنيا .
وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة فى تأمين العملية الإنتخابية بمحافظة مطروح ، كما أتمت المنطقة الشمالية العسكرية إستعداداتها لتأمين العملية الإنتخابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية .
وتشارك المنطقة الجنوبية العسكرية فى عملية التأمين بمحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر .
كما تعاون عناصر من القوات البحرية وحدات المنطقة الشمالية العسكرية فى تأمين عدد من اللجان وتأمين حدود مصر الساحلية ، كما تشارك القوات الجوية بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوى لتأمين العملية الإنتخابية بجميع محافظات الجمهورية ، كما تشارك قوات الدفاع الجوى فى تأمين عملية الإستفتاء على الدستور من خلال قواتها لدعم الجيوش والمناطق العسكرية كل فى نطاقه ، وإستعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية فى تأمين اللجان ، كما تشارك عناصر المظلات بالعديد من المجموعات القتالية ، كذلك وحدات التدخل السريع والتى تعمل كإحتياطيات قريبة لدعم عناصر التأمين فى التصدى للعدائيات المختلفة ، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية فى تنظيم العديد من الداوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة فى محيط اللجان .
فضلاً عن قيام عناصر من القوات المسلحة بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت الهامة والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية ، وإتخاذ كافة إجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة ، والتصدى لأى عدائيات محتملة من شأنها عرقلة عملية الإقتراع .