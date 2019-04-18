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الصحفيين: بدء تلقى طلبات الراغبين فى أداء الحج عام 2019

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حسين الزناتى
حسين الزناتى

متابعات حنان حمدتو

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قال حسين الزناتى، السكرتير العام المساعد بنقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحج والعمرة، إنه تم البدء فى تلقى النقابة طلبات الزميلات والزملاء من أعضائها النقابة الراغبين في أداء مناسك الحج، للموسم الحالى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق (21 /4 / 2019) حتى يوم الثلاثاء الموافق (30 / 4 / 2019).

وأضاف الزناتى فى بيان له أن النقابة تنظم بعثة الحج بالتعاون مع المؤسسة القومية لتيسير الحج بوزارة التضامن الاجتماعى، من خلال برنامجين (بالطيران) برنامج بتكلفة (70 ألف جنيه)، و(فندق مكة يبعد 800 متر عن الحرم، وفى المدينة المنورة يقع في المنطقة المركزية بالوجبات)، وبرنامج بتكلفة (80 ألف جنيه) و(فندق مكة يبعد 1200 متر عن الحرم، وفى المدينة على مسافة 300 متر من الحرم بالوجبات)، ويضاف (ألف جنيه) للمرافق، مع مراعاة الشروط التي وضعتها اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء.

وأكد أن أولوية الاختيار للصحفيين الذين لم يسبق لهم أداء الفريضة أو الاستفادة عن طريق النقابة من رحلات الحج، ويستبعد كل من حج عام 2014 وما بعدها مع تحمله كافة الرسوم الإدارية، ويتم الاختيار وفق القواعد المقررة وهي بالترتيب التالى (أرامل الزملاء الصحفيين، والصحفى المسافر بمفرده، والصحفى المرافق لوالدته، والصحفى المرافق لوالده، والصحفى بصحبة زوجته)، وتسدد التكلفة بالمصرف المتحد بإذن دفع حسب المتاح من البرامج طبقا لأولوية تسليم الأوراق والسداد.

وأوضح رئيس اللجنة، أن تقديم الطلب مرفق به صورة جواز سفر صالح حتى(8 / 2020)على الأقل وصورة كارنيه النقابة لعام 2019 ودمغة صحفية بمبلغ 25 جنيها، لدى عصام عبد المنعم، بالدور الثالث بمبنى النقابة، وسيتم الإعلان عن الأسماء التي تنطبق عليها القواعد، والأوراق المطلوبة عقب غلق باب التقديم مباشرة لضيق الوقت.


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