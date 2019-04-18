4 شروط للحصول على عداد كهرباء جديد

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وضعت وزارة الكهرباء عدة شروط لتركيب عداد كهرباء جديد للمبنى.

وتتلخص الشروط الواجب توافرها للحصول على عداد كالأتي:
1- خطاب من الحي يفيد ترخيص المبنى.
 2- طلاء واجهة العقار باللون المحدد لكل محافظة.
3- وصل دفع رسوم المقايسة.
4- غرفة للعداد في حالة تجاوز مساحة المبنى 200 متر.

المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء:
1- شهادة من الوحدة المحلية أو الحي تفيد بأن المباني تم إنشاءها بموجب ترخيص صادر منها ومطابقة تلك المباني للترخيص.
2- إيصال سداد مركز معلومات شبكات المرافق "في محافظة القاهرة فقط".
3- صورة من عقد الإيجار أو سند ملكية المبني أو الوحدة السكنية أو خطاب تخصيص استلام الوحدة السكنية بالنسبة للمباني الحكومية ومرفق معها الأصل للإطلاع.
4- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية مرفق بها الأصل للإطلاع.
 5- صورة توكيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير مرفق معه الأصل للإطلاع.
6- صورة البطاقة الضريبية بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية مرفق معها الأصل للإطلاع.
7- رخصة مزاولة المهنة بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.

 المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:

1- 90 قرشًا عن أي شهادة أو إقرار.
 2- 10 قروش رسم تنمية الموارد عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة.
3- 90 قرشًا عن كل ورقة من أوراق العقد.
4- 10% ضريبة مبيعات من إجمالي قيمة المقايسة.

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