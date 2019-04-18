4 شروط للحصول على عداد جديد

18 أبريل 2019 - 01:46 م



وضعت وزارة الكهرباء عدة شروط لتركيب عداد كهرباء جديد للمبنى.



وتتلخص الشروط الواجب توافرها للحصول على عداد كالأتي:

1- خطاب من الحي يفيد ترخيص المبنى.

2- طلاء واجهة العقار باللون المحدد لكل محافظة.

3- وصل دفع رسوم المقايسة.

4- غرفة للعداد في حالة تجاوز مساحة المبنى 200 متر.



المستندات المطلوبة لتركيب عداد كهرباء:

1- شهادة من الوحدة المحلية أو الحي تفيد بأن المباني تم إنشاءها بموجب ترخيص صادر منها ومطابقة تلك المباني للترخيص.

2- إيصال سداد مركز معلومات شبكات المرافق "في محافظة القاهرة فقط".

3- صورة من عقد الإيجار أو سند ملكية المبني أو الوحدة السكنية أو خطاب تخصيص استلام الوحدة السكنية بالنسبة للمباني الحكومية ومرفق معها الأصل للإطلاع.

4- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية مرفق بها الأصل للإطلاع.

5- صورة توكيل موثق في حالة طلب الخدمة للغير مرفق معه الأصل للإطلاع.

6- صورة البطاقة الضريبية بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية مرفق معها الأصل للإطلاع.

7- رخصة مزاولة المهنة بالنسبة للأنشطة التجارية والصناعية.



المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:



1- 90 قرشًا عن أي شهادة أو إقرار.

2- 10 قروش رسم تنمية الموارد عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة.

3- 90 قرشًا عن كل ورقة من أوراق العقد.

4- 10% ضريبة مبيعات من إجمالي قيمة المقايسة.

