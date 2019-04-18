» رانيا يوسف تطالب السيدات بالذهاب إلى الجيم

18 أبريل 2019 - 01:46 م

طالبت الفنانة رانيا يوسف، أثناء ممارستها لتمارين رياضية داخل إحدى صالات "الجيم"، جمهورها من السيدات أن يترددن على صالات اللياقة البدنية لممارسة التمارين الرياضية ليخسرن بعض السعرات الحرارية.

وكتبت يوسف فى تغريدة على تويتر قالت فيها: "هيا أيتها السيدات.. لنخسر بعض السعرات الحرارية، مارسوا تدريب الدوران مرة واحدة في الأسبوع".

وتثير رانيا يوسف الجدل دائمًا، بسبب ملابسها، الأمر الذي أدى إلى مواقع السوشيال ميديا والصحف داخل وخارج مصرعلى الطريقة التي يتعامل بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نقدهم لملابس رانيا يوسف.